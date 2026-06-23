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Dragon Ball Z: Kakarot Daima Edition per PS5 è in offerta su Amazon per il Prime Day

Dragon Ball Z: Kakarot Daima Edition per PS5 scende di prezzo su Amazon per il Prime Day, offrendo ai fan un'occasione ideale per recuperare l'action GDR di Bandai Namco insieme alla nuova espansione Daima.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   23/06/2026
Dragon Ball Z Kakarot con l'espansione Daima

Amazon ha lanciato una valanga di sconti per il Prime Day, un'ottima occasione per recuperare videogiochi a prezzo ridotto. Tra le offerte più interessanti spicca Dragon Ball Z: Kakarot Daima Edition per PS5, ora proposto con uno sconto del 32%.

Il gioco è disponibile a 34,10 euro, con un risparmio di circa 15 euro rispetto al prezzo consigliato di 49,99 euro. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon. Chi fosse interessato può raggiungere la pagina dell'offerta tramite il link dedicato o cliccando sul box presente qui sopra.

Si va nel Regno dei Demoni con l’espansione Daima

A differenza dei numerosi picchiaduro ispirati all'universo di Akira Toriyama, Dragon Ball Z: Kakarot è un action GDR che alterna combattimenti spettacolari a momenti più intimi e quotidiani nella vita di Goku e dei suoi compagni. Tra allenamenti, esplorazione in un mondo semi‑aperto e attività rilassanti come la pesca, il gioco offre un'esperienza narrativa più ampia rispetto ai classici titoli di combattimento. La campagna principale ripercorre fedelmente l'intera storia di Dragon Ball Z, dallo scontro con Radish fino alla battaglia finale contro Majin Bu.

La Daima Edition include un codice per scaricare l'espansione DAIMA: Avventura nel Regno Demoniaco Parte 1 e Parte 2, ispirata all'omonima serie animata. L'espansione introduce nuovi personaggi, sfide e avventure ambientate nel mondo dei demoni, ampliando ulteriormente l'esperienza di gioco. Ecco la nostra recensione del DLC.

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