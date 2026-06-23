Dragon Ball Z: Kakarot Daima Edition per PS5 è in offerta su Amazon per il Prime Day

Amazon ha lanciato una valanga di sconti per il Prime Day, un'ottima occasione per recuperare videogiochi a prezzo ridotto. Tra le offerte più interessanti spicca Dragon Ball Z: Kakarot Daima Edition per PS5, ora proposto con uno sconto del 32%.

Il gioco è disponibile a 34,10 euro, con un risparmio di circa 15 euro rispetto al prezzo consigliato di 49,99 euro. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon. Chi fosse interessato può raggiungere la pagina dell'offerta tramite il link dedicato o cliccando sul box presente qui sopra.