Influencer virtuale creata da un'intelligenza artificiale ottiene più di 100 sponsorizzazioni

Un'influencer virtuale creata da un'intelligenza artificiale ha già ottenuto più di cento sponsorizzazioni, raggiungendo i suoi obiettivi economici per il primo anno di vita. Si chiama Rozy e viene dalla Corea. Creata dalla compagnia Sidus Studio X, la si trova su Instagram, dove pubblica delle foto indistinguibili da scatti reali.

Rozy è perfetta, anche ha la stessa natura del tag che la sovrasta

Quello delle influncer virtuali è un fenomeno in grossa crescita sui social network, come testimonia il moltiplicarsi di VTubers e di altre influencer virtuali come lilmiquela, che da sola ha raccolto più di 3 milioni di seguaci. Rozy ha debuttato su Instagram a dicembre del 2020, ha 22 anni e, stando al CEO di Sidus Bake Seung Yeop, ha già raggranellato quasi un milione di dollari, superando gli obiettivi economici prefissati dalla sua compagnia.

Influencer come Rozy o lilmiquela offrono dei grossi vantaggi agli investitori: non hanno storie problematiche, non nascondono scandali che possono distruggerle dalla sera alla mattina, non si affaticano e non hanno emozioni. Sono quindi perfette per pubblicizzare un brand, perché non fanno correre alcun rischio di un ritorno negativo d'immagine.

Yeop ha spiegato la cosa con una grande chiarezza: "Oggigiorno le celebrità spesso si ritirano a causa di scandali, della scuola, della violenza o di controversie legate al bullismo. Gli esseri umani virtuali, invece, hanno zero scandali di cui preoccuparsi." Inoltre non invecchiano mai e possono avere un aspetto sempre perfetto, creando una clientela sempre più insicura e sempre più pronta a comprare. Di base possono servire a tempo indeterminato senza mai lamentarsi e, quando in declino, possono essere sostituiti senza drammi.