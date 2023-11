iOS 17 presenta ancora problemi, stavolta un bug coinvolge in modo grave il touchscreen

Percorso travagliato

Gli iPhone 15 Pro sono stati e sono tutt'ora afflitti dai problemi termici

Circa due mesi dopo il lancio iniziale, l'azienda si trova nella situazione di aver già pubblicato diversi aggiornamenti mirati a risolvere i problemi del nuovo sistema operativo.

Rispondendo alle segnalazioni, Apple ha prontamente rilasciato dichiarazioni suggerendo innanzitutto che le cause del surriscaldamento dei nuovi modelli iPhone 15 Pro fossero da ricercare lato software.

In seguito, l'azienda ha pubblicato l'aggiornamento iOS 17.0.3, che include una soluzione per affrontare il problema termico.

Tuttavia, poiché la questione non è ancora completamente risolta, sono in programma modifiche hardware alla nuova linea 16 per affrontare questo problema.

Nonostante ciò, la versione iOS 17 presenta ancora alcune anomalie e recentemente è stato individuato uno strano bug , il quale determina il blocco completo dei dispositivi.

Il malfunzionamento riscontrato determina l'immobilizzazione dell'iPhone, inibendo la registrazione di qualsiasi input tattile.