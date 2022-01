iPad Air, il nuovo modello dovrebbe uscire questa primavera, stando a un'indiscrezione

Apple potrebbe lanciare questa primavera un nuovo modello di iPad Air, dotato di caratteristiche simili a quelle degli iPad Mini di sesta generazione, compresi il chip Bionic A15, un fotocamera frontale da 12 megapixel Ultra Wide con il supporto per la tecnologia Center Stage, il flash Quad-LED True Tone e la ricezione 5G. Almeno questo stando a un'indiscrezione raccolta da Mac Otakara, un blog giapponese specializzato in cose di Apple che già in passato aveva riportato voci, poi rivelatesi accurate, come quella dell'iPad Pro con display da 12,9 pollici, con altre meno precise, come il lancio dei nuovi AirPods Pro ad aprile 2021.

La fuga di notizie proverrebbe dalla Cina, probabilmente da qualche fabbrica legata ai prodotti di Apple. Si prevede un annuncio in contemporanea con il nuovo iPhone SE, di cui si vocifera da tempo.

Il nuovo iPad Air dovrebbe avere un design simile a quello dei modelli attualmente sul mercato, fotocamera posteriore a singola lente inclusa. Quindi potrebbe avere un display da 10,9 pollici, un pulsante di accensione Touch ID e una porta USB-C. Difficile dire se saranno confermate le stesse colorazioni o se, almeno da questo punto di vista, Apple tenterà qualcosa di diverso.

Come sempre in questi casi, vi invitiamo a prendere il tutto con le dovute cautele, visto che stiamo parlando di notizie non confermate. Il prossimo evento di Apple dovrebbe svolgersi a marzo o aprile 2022, se le tradizioni saranno rispettate e se Bloomberg ha ragione, quindi attendiamo di sapere qualcosa di ufficiale per allora.