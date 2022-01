L'ecosistema Apple è ormai ricchissimo di app e videogiochi da scaricare, molti dei quali in forma totalmente gratuita. I cosiddetti free to play sono titoli che si basano sul concetto del gioco gratis e microtransazioni per sostenere lo sviluppo e gli aggiornamenti, anche se quest'ultime spesso non sono determinanti ai fini del "successo" all'interno dello stesso. All'interno dello sconfinato catalogo per iPhone e iPad andiamo a scoprire, a oggi, quali sono i migliori giochi gratis per iPhone e iPad.

Pokemon Go Pokemon GO è stato uno dei maggiori fenomeni mobile Rappresenta uno dei maggiori successi di sempre e un grande ingresso di Nintendo nel mondo mobile: il primo gioco che citiamo è sicuramente Pokémon GO. Sviluppato dagli statunitensi di Niantic, software house nata come costola di Google, nel 2015 sono diventati indipendenti arrivando infine a collaborare con Nintendo e The Pokémon Company. Questo titolo sfrutta al massimo la geolocalizzazione e realtà aumentata per permettere ai giocatori di sovrapporre il videogioco alla vita reale. Il successo di Pokémon GO non accenna a fermarsi anche dopo anni dall'uscita e anzi, pare inarrestabile grazie al continuo supporto della casa madre.

Genshin Impact Genshin Impact è uno dei più grandi successi mobile di sempre Altro gioco mobile, altro successo planetario incredibile: Genshin Impact è un action RPG free to play sviluppato dai cinesi di miYoHo e pubblicato nel settembre 2020. Da quel momento, il fatturato complessivo del gioco ha raggiunto livelli record fino a farlo entrare nell'olimpo dei "paperoni" con la bellezza di 2 miliardi di dollari. Il mondo di Genshin Impact è estremamente vario, colorato e popolato. Il design è di chiara ispirazione manga e il comparto tecnico risulta veramente di primo livello, ovviamente con alcune differenze in base al dispositivo sul quale gira. La meccanica free to play, sostenuta dalle ovvie microtransazioni, non costringe il giocatore a esborsi di denaro obbligatori, con un gioco che risulta totalmente godibile anche senza acquisti.

PUBG Tante modalità e personaggi nella versione mobile di PUBG Abbiamo finora parlato di due grandissimi successi di critica e pubblico, il terzo gioco free to play che vi consigliamo di scaricare è infine il "Re" del gioco mobile: PUBG, acronimo che significa PlayerUnknown's Battlegrounds. Per i pochi che ancora non lo conoscessero, si tratta di uno shooter online dalle meccaniche battle royale che ha ispirato giochi come Call of Duty Warzone e Fortnite: PUBG vi colloca all'interno di una mappa praticamente scevri di ogni equipaggiamento e arma, alla ricerca di tutto l'indispensabile per affrontare gli altri giocatori e rimanere l'ultimo in vita. La prestazioni del gioco nelle versioni iOS dipendono molto dal dispositivo utilizzato per giocare, ma con telefoni di ultima generazione PUBG gira a meraviglia, pur con i dovuti tagli necessari. I comandi touch, inizialmente ostici per molti, con il tempo diventano gestibili anche dai giocatori abituati a un pad, comunque compatibile via bluetooth.

Roblox Roblox è un universo dentro un videogioco, da scoprire C'è un titolo in particolare che rappresenta una sorta di grande contenitore di attivà e mini giochi che ha avuto un successo strepitoso sia sulle classiche piattaforme che mobile, parliamo di Roblox, ovviamente. Consigliamo a tutti gli utenti Apple di scaricarlo e dargli una possibilità perché Roblox non è inquadrabile in un preciso genere videoludico. Piuttosto, al suo interno si trovano centinaia di attività diverse che spaziano dall'avventura al battle royale, passando per i gestionali e i giochi di società. La community di Roblox è quella che garantisce continuamente nuovi contenuti e giochi nel suo eco sistema, auto finanziandosi con le microtransazioni (spesso e volentieri non obbligatorie se non per oggetti estetici). Inoltre, Roblox gira discretamente su quasi tutti i dispositivi, anche quelli non proprio di ultima generazione.

Legends of Runeterra Un altro successo incredibile per dispositivi mobile Siete stufi di giocare a Heartstone? Su iPhone e iPad esiste un'alternativa di eccellente spessore che risponde al nome di Legends of Runeterra. Si tratta di un card game dal design veramente intrigante, sviluppato con uno stile grafico accattivante, pulito e tremendamente ben fatto. Rispetto ad altri giochi simili, la sua particolarità è quella di farvi sempre sentire in pieno controllo della partita, lasciando alla casualità una parte meno predominante del gioco. Una delle migliori caratteristiche di questo gioco è la sua natura veramente free to play, fattore che abbiamo tenuto in considerazione per qualsiasi videogioco citato nel nostro speciale. Durante l'avanzamento non vi troverete mai in tali difficoltà da giustificare un acquisto obbligato per proseguire, relegando le sue microtransazioni a personalizzazioni estetiche e non influenti sulla giocabilità.

League of Legends: Wild Rift una immagine dell'ottimo League of Legends Abbiamo parlato di shooter, giochi di carte, RPG, ma poteva mancare un ottimo gioco MOBA nella nostra lista dei migliori giochi mobile da scaricare su iOS? Inseriamo nel nostro speciale anche League of Legends, con una versione per smartphone e tablet Apple veramente ben fatta e funzionale ai controlli touch dei dispositivi portatili. Dopo 10 anni dal suo debutto è uscito infatti League of Legends: Wild Rift, un prodotto pensato e sviluppato per essere maggiormente accessibile al grande pubblico, oltre che per essere adatto a partite più veloci (come ogni gioco mobile dovrebbe fare). In ogni caso atmosfera, design e struttura principale rimangono invariate, facendo sentire "a casa" chiunque si affacci a Wild Rift provenendo dalla sua versione PC. Il nuovo sistema di controllo studiato per i sistemi touch screen Apple è straordinariamente funzionale e ben congegnato, rendendo League of Legends: Wild Rift molto comodo e pratico da utilizzare senza mouse e tastiera. Si tratta, in definitiva, di un vero e proprio nuovo gioco basato sul brand League of Legends, da provare sia per i vecchi giocatori che per chi ci si avvicina per la prima volta.

Pikmin Bloom Realtà aumentata e geolocalizzazione per il nuovo Pikmin L'avventura e l'impegno di Nintendo all'interno del mondo mobile pare essere inarrestabile, con ormai tantissimi titoli e numerosi suoi brand di successo sbarcati su cellulari e tablet. Dopo successi strepitosi come Super Mario Run, Mario Kart Tour e Dr.Mario World (che ovviamente vi consigliamo) è stato il momento anche di Pikmin Bloom, un gioco in realtà aumentata e geolocalizzazione in pieno stile Pokèmon GO. Il gioco è appassionante esattamente come quest'ultimo, portandovi a esplorare strade, stradine e piazze della vostra città alla ricerca di nuove amabili creaturine Pikmin sparse un po' ovunque. Anche in questo caso le microtransazioni non sono indispensabili per proseguire, rendendolo di fatto un vero e proprio free to play da provare assolutamente.

Animal Crossing: Pocket Camp il gioco è portatile ma offre tantissime ore di divertimento Dopo Pikmin parliamo di un altro titolo Nintendo che ha avuto un successo strepitoso, sia mediatico che di pubblico. Parliamo di Animal Crossing: Pocket Camp, un vero e proprio nuovo titolo della serie disponibile in forma totalmente gratuita su tutti i dispositivi iOS. Il gioco Nintendo, pur con le dovute limitazioni (soprattutto quella di dover essere gestito su uno schermo verticale), è riuscito a essere funzionale e perfettamente giocabile anche con il touch screen, sistema di controllo già parzialmente sperimentato nella versione 3DS. Il senso di progressione (anche se non esiste un vero e proprio scopo finale) è tangibile e ben strutturato, rendendo il giocatore indipendente dalle microtransazioni e compensandolo in modo continuo con i famosi "biglietti foglia". Esistono centinaia di oggetti e molte altre cose da scoprire all'interno di Pocket Camp: il tempo da dedicargli è virtualmente infinito, considerando anche gli eventi e aggiornamenti che la casa madre ha inserito durante il suo ciclo vitale.

Among Us Con la versione iOS potete giocare con tutte le altre console Nella nostra selezione dei migliori giochi gratuiti da scaricare su iPhone e iPad in questo 2022 ci sono tutti i maggiori fenomeni degli ultimi tempi: non poteva mancare Among Us. Quest'ultimo, arrivato inizialmente "a fari spenti", ha saputo conquistarsi milioni di giocatori e una discreta fama mondiale dopo essere stato al centro dell'attenzione di alcuni importanti streamer. L'idea alla base del gioco è talmente semplice da essere quasi geniale. All'interno di una mappa uno o più giocatori vestono i panni di un traditore che deve sabotare l'astronave sulla quale viaggiano e uccidere il resto dell'equipaggio. Il gioco si regge sull'equilibrio dei sospetti e delle accuse di ogni partecipante, mettendo in scena dinamiche inedite per un videogioco come l'interazione, il dialogo e la menzogna. Among Us è un titolo cross platform che permette di partecipare a una stanza di gioco indipendentemente dalla piattaforma che state utilizzando. Assolutamente da provare!