iPhone SE 2020 già in offerta negli sconti di Amazon

iPhone SE 2020 è uscito uscito da meno di un mese ma è già in offerta grazie agli sconti di Amazon, sebbene ovviamente non si tratti di una riduzione molto sostanziosa sul prezzo originale.

In ogni caso, iPhone SE 2020 risulta ancora più interessante con questi sconti applicati, che portano il prezzo a 464 euro rispetto a quello originale di 499 euro per quanto riguarda il formato da 64GB e in particolare la colorazione nera e rossa.

Presentato ufficialmente in aprile, le caratteristiche di iPhone SE 2020 prevedono un hardware piuttosto avanzato all'interno di un form factor che richiama i modelli più vecchi dello smartphone Apple, bilanciando in questo modo costi e misure e rendendolo in questo modo il telefono più piccolo e meno costoso da parte della compagnia.

All'interno troviamo comunque il nuovo chip A13 Bionic e il Neural Engine di terza generazione, fotocamera posteriore da 12 Megapixel con obiettivo grandangolare a sei elementi, apertura f/1.8 e stabilizzatore ottico e possibilità di video 4K a 60fps.

Il display è un Retina IPS da 4,7 pollici con risoluzione 1334 x 750 pixel, 326 ppi, mentre le misure, pari a 138,4 x 67,3 x 7,3 millimetri per un peso di 148 grammi, lo rendono particolarmente piccolo e maneggevole, andando dunque a colmare uno spazio importante nell'offerta attuale degli smartphone moderni.

Potete dunque acquistare iPhone SE 2020 al prezzo speciale di 464 euro ai seguenti link su Amazon: