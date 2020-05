Animal Crossing: New Horizons, Alexandria Ocasio-Cortez visita le isole dei giocatori

In questo periodo i politici di certo non possono andare a visitare i propri sostenitori e i cittadini porta a porta, ma Alexandria Ocasio-Cortez si è ingegnata in un altro modo: sta visitando le isole dei giocatori su Animal Crossing: New Horizons. In modo casuale, per non offendere nessuno.

L'avviso è arrivato proprio da Alexandria Ocasio-Cortez su Twitter: "mi piacerebbe visitare isole dei giocatori (a caso) e lasciare uno scarabocchio o una nota sulle loro bacheche. Posso farlo? E se sì, come?". Poi la politica ha attivato la ricezione di messaggi diretti su Twitter per i quattro minuti successivi, in modo che i follower potessero inviarle il proprio codice DODO per visitare l'isola.

Le prime esperienze di gioco di Alexandria su Animal Crossing: New Horizons naturalmente sono state accompagnate dall'incredibile gentilezza della community, che non ha cercato una volta tanto di venderle degli abitanti. "Ci siamo scambiati della frutta, abbiamo fatto foto e ho segnato una nota con il touch screen. Incredibile quanto velocemente i giocatori sappiano digitare all'interno del gioco, e mi hanno aggiornata circa l'esistenza dell'app!"

Chissà che in Italia i politici non prendano spunto: ve li immaginereste venire a trovare i giocatori italiani per fare propaganda? Ricordate che di recente vi abbiamo fornito una guida per ottenere un oggetto esclusivo su Animal Crossing: New Horizons, la tazza della festa della mamma. E ora qualche tweet e immagine per raccontare questa esperienza.

Update: getting ready to make island visits. Never done this before! Is there etiquette to visiting? Do's & don'ts? — Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) May 7, 2020