iPhone verrà rimpiazzato da un dispositivo AR entro 10 anni, per un noto analista

iPhone verrà rimpiazzato da un dispositivo AR entro i prossimi 10 anni: è questa la previsione del noto analista Ming-Chi Kuo, secondo cui il futuro di Apple sarà legato appunto alla realtà aumentata.

Dopo il clamoroso annuncio del programma di riparazione self service per iPhone 13 e 12, la casa di Cupertino starebbe insomma valutando dei cambiamenti nelle proprie strategie di lungo termine, consapevole che gli smartphone come li conosciamo oggi non dureranno per sempre.

"L'obiettivo di Apple è quello di rimpiazzare l'iPhone con l'AR entro dieci anni, stimando che la richiesta per l'ABF dei visori in realtà aumentata supererà il miliardo di pezzi da qui al 2031 e che Unimicron, l'unico fornitore di ABF dell'azienda, sarà il principale beneficiario di tale situazione", ha scritto Kuo.

"Concepire il visore AR come un semplice accessorio per Mac o iPhone non consentirà la crescita del prodotto. Un dispositivo che funzioni in maniera indipendente implicherebbe invece la nascita di un ecosistema proprietario, che possa offrire un'esperienza utente più completa e flessibile."

"Al momento ci sono oltre un miliardo di utenti iPhone attivi", ha concluso l'analista. "Se l'obiettivo di Apple è quello di rimpiazzare lo smartphone entro dieci anni, ciò significa che l'azienda potrebbe a quel punto vendere almeno un miliardo di visori AR."