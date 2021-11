Amouranth ha svelato il suo piano di ritiro dai social

La super star dei social, in particolare di Twitch, Kaitlyn 'Amouranth' Siragusa ha spiegato quali sono i suoi piani per il futuro e i termini che la spingeranno a ritirarsi dalla creazione di contenuti. Per chi non la conoscesse, stiamo parlando della streamer più seguita su Twitch, conosciuta in particolare per i suoi contenuti a sfondo soft erotico.

La verità è che Amouranth è una persona concreta e molto intelligente e sa bene che la sua popolarità non durerà in eterno: "Ho la sensazione che la mia popolarità online sia fugace, quindi sarebbe sciocco avviare e gestire una compagnia spendendo soldi solo per tenere i riflettori accesi, aspettandosi di guadagnare le stesse somme tutti gli anni." Amouranth sa che è da irresponsabili aspettarsi che tra qualche anno abbia lo stesso supporto da parte della gente, soltanto perché ce l'ha ora.

Date le premesse, i suoi piani per il futuro sono molto semplici: ottenere il più possibile lavorando più che può finché non avrà più senso farlo, ossia quando le spese supereranno i ricavi. Del resto la nostra ha ammesso di aver già guadagnato abbastanza da non dover più lavorare, nel caso lo volesse.

Di base Amouranth ci sta dicendo che continuerà a stare nel mondo dei social finché il pubblico continuerà a seguirla e a pagarla per i suoi contenuti, nonostante sia già molto ricca.