Konami conferma Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2, ma non ha ancora deciso quali giochi includerà

Dopo i poco velati indizi dei mesi scorsi, il producer della serie Metal Gear, Noriaki Okamura, ha confermato che ci sono dei piani per la Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2, per quanto Konami internamente non ha ancora definito tutti i dettagli in merito.

La notizia è arrivata durante il secondo episodio del Metal Gear - Production Hotline, dove Okamura ha precisato che al momento non è stato ancora deciso quali giochi faranno parte di questa raccolta e che i lavori potrebbero richiedere più tempo della precedente, in quanto non ci sono delle versioni rimasterizzate pre-esistenti su cui basarsi.