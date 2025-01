La gamma Samsung Galaxy S25 è ufficiale: tutte le novità dei nuovi smartphone

I cambiamenti non si limitano solo al software e all'hardware: per la prima volta, infatti, la gamma Galaxy S25 mette in campo un design uniforme, con il top di gamma Galaxy S25 Ultra che segue forme e linee degli altri modelli. Siamo stati alla Samsung Home di Milano per vedere i nuovi smartphone in anteprima e siamo pronti a raccontarvi tutti i dettagli dei nuovi Samsung Galaxy S25 .

Il top di gamma in particolare è composto da uno chassis in titanio, da un display in Gorilla Glass Armor 2 ancora più resistente rispetto al vetro tradizionale e con un filtro anti-riflesso migliorato. Galaxy S25 e S25+ sono invece caratterizzati da un corpo in alluminio armato riciclato e da un display in Gorilla Glass Vicuts.

La gamma Galaxy S25 porta in dote un design minimale e dai bordi arrotondati che, per la prima volta, caratterizzerà anche l'ammiraglia Galaxy S25 Ultra.

Ancora più integrazione e intelligenza artificiale

Come abbiamo accennato in apertura, l'intelligenza artificiale è al centro della nuova serie Galaxy S25 e le novità più importanti riguardano proprio la sua implementazione.

Samsung Galaxy S25 integra Gemini a livello di sistema

I nuovi dispositivi targati Samsung portano in dote il sistema operativo One UI 7 e promettono funzionalità AI ancora più avanzate grazie alla collaborazione con Google e all'integrazione di Gemini.

I dispositivi Galaxy S25 possono contare sugli AI Agents e sulle capacità "multimodali" che permettono un'interazione più naturale con l'ecosistema grazie al riconoscimento vocale migliorato, potenziando al contempo le funzionalità che abbiamo già conosciuto nella passata generazione come "Cerchia e Cerca" e "Selezione Intelligente". Sarà dunque possibile riconoscere in maniera rapida e immediata email, numeri di telefono e indirizzi URL visualizzati a schermo, e questo permetterà di effettuare chiamate, inviare email o visitare siti web con un semplice tocco.

Gemini, ora integrata a livello di sistema, può essere richiamata tramite la pressione del tasto laterale e può interagire tra le varie app proprietarie di Samsung e Google e con app di terze parti come Spotify e WhatsApp: per esempio, tramite comando vocale si può ora chiedere all'intelligenza artificiale di cercare i concerti della propria band preferita o le prossime partite della squadra del cuore ed inserirle direttamente nel calendario.



La nuova funzionalità "Regola audio"

Oltre alle funzionalità di "Assistente alla scrittura" con traduzione istantanea e composizione migliorate, il comparto creatività si arricchisce con feature come "Regola audio" che permette di ripulire un video dai rumori di fondo, dalla musica o dal parlato. Le funzioni di editing di immagini e video sono state ulteriormente potenziate grazie all'intervento dell'IA generativa ed è possibile creare video a partire da semplici clip direttamente dall'editor. A queste si aggiunge poi la funzionalità Video Notturno, che permette di acquisire video anche in condizioni di scarsa luminosità, come accade nelle aree notturne: è poi possibile associare la sopracitata funzione Regola Audio, che consentirà di eliminare ogni rumore indesiderato. Tutte le nuove funzionalità di intelligenza artificiale introdotte dalla serie Samsung Galaxy S25 saranno disponibili gratuitamente per tutto il corso del 2025, ma sarà richiesto un profilo Samsung Account per il login. Nello specifico, tutti i modelli della nuova serie Samsung Galaxy S25 includeranno 6 mesi di accesso gratuito a Gemini Advanced, oltre che 2 TB di archiviazione in cloud senza nessun costo aggiuntivo. Samsung ha ricordato ancora una volta la funzionalità Smart Switch, che consentirà di trasferire foto, video, brani musicali, app, contatti e file di qualsiasi altra tipologia dal proprio smartphone al modello nuovo, in pochi e semplici passaggi.