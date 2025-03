La leggenda Daigo Umehara ha ricordato il fenomeno Street Fighter 2, che secondo lui non è stato mai superato

Daigo "The Beast" Umehara è un giocatore leggendario della serie Street Fighter, capace di imprese davvero memorabili come la vittoria all'EVO 2004, diventata uno dei momenti più significativi della scena esport mondiale. In una recente intervista ha parlato dell'incredibile impatto avuto da Street Fighter II sull'industria dei videogiochi nei primi anni '90. Secondo lui non abbiamo più assistito a nulla di simile. Il primo Street Fighter, uscito nel 1987, non ottenne un successo clamoroso. Ma il seguito, Street Fighter II: The World Warrior, riuscì a vendere oltre 200.000 cabinati arcade e 15 milioni di copie per i sistemi casalinghi, 6,3 milioni delle quali solo su Super Nintendo. È il gioco che ha sdoganato i moderni picchiaduro a incontri. Inoltre, quella Street Fighter è una proprietà intellettuale ancora viva e vegeta, di cui in anni recenti è stato lanciato il sesto episodio.