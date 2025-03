Un fan dei Pokémon ha impiegato 26 anni per completare la sua collezione di giocattoli del Burger King

Ormai dovreste sapere che molte catene di fast food regalano giocattoli per attirare nuovi client. Questo è vero oggi, come lo era anni fa. Si tratta di iniziative dedicate ai bambini, di modo che facciano pressione sui genitori per portarli a mangiare nei ristoranti della catena che ha organizzato la campagna. Gli addetti marketing però non sapevano che quelli che sono solitamente dei pezzi di plastica dallo scarso valore, sarebbero diventati degli oggetti ambitissimi dai collezionisti.

Ad esempio negli anni '90, Burger King regalò una serie di giocattoli con licenza ufficiale della serie Pokémon, che ebbe un certo successo. Lo sappiamo perché un fan della proprietà intellettuale di The Pokémon Company ha impiegato ben 26 anni per completare la sua collezione e raccoglierli tutti. Il nostro, che su reddit si firma come Hoothehell, ha pubblicato le foto del suo conseguimento, per dimostrare di aver completato la sua missione della vita.