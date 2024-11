La maggior parte dei giochi mobile con casse premio, non le riportano come richiesto dalla legge inglese

Una nuova indagine condotta dalla BBC sostiene che quasi tutti gli attuali giochi mobile di maggior successo che contengono casse premio non le riportano nelle pubblicità , come richiesto dalla legge inglese. Il rapporto della BBC fa notare che l'ente Advertising Standards Agency (ASA) vieta gli annunci che non riportano chiaramente la presenza di casse premio nei giochi, arrivando a farli rimuovere. Ossia, dovrebbe farlo, ma quasi mai avviene, secondo il report.

Seguire la legge

Stando quindi alla BBC, la maggior parte dei giochi che producono più ricavi su Google Play non espongono le casse premio nelle loro pubblicità. L'indagine si è concentrata su 45 giochi, 26 dei quali con casse premio. Di questi solo due hanno ottemperato agli obblighi di legge per quanto riguarda le pubblicità. Gli altri le menzionano nella descrizione della pagina d'installazione, cui si accede cliccando sul pulsante per avere più informazioni.

Per dire, Monopoly Go!, gioco che incassa letteralmente miliardi di dollari l'anno grazie alle casse premio, è tra quelli che non le menziona nelle sue pubblicità. Il report cita anche Leon Y Xiao, studioso delle regolamentazioni dei videogiochi presso l'Università di Copenaghen, che afferma che i risultati della BBC sono in linea con quelli della sua ricerca, secondo cui circa il 90% dei giochi con casse premio non le esplicita nelle pubblicità.

Adrian Hon, il capo dello studio Six to Start, specializzato in giochi di fitness, ha dichiarato alla BBC che l'industria dei videogiochi avrebbe la responsabilità di essere trasparente con i videogiocatori, ma spesso ignora o dimentica le normative che potrebbero interferire con le vendite.