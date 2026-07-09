La seconda stagione di Fallout ha ottenuto 10 nomination agli Emmy Awards

La seconda stagione della serie TV Fallout ha ricevuto dieci nomination ai prossimi Emmy Awards, già di suo un riconoscimento per la qualità della produzione. La prima stagione aveva ottenuto 16 candidature riuscendo poi a conquistare due premi. Per il secondo capitolo, le nomination riguardano principalmente scenografie, costumi, trucco, sonoro e coordinamento delle scene d'azione, mentre non sono arrivate candidature nelle categorie dedicate agli attori.

Tra le assenze più discusse figura quella di Walton Goggins, interprete del personaggio del Ghoul, la cui performance nella seconda stagione è piaciuta molto al pubblico.