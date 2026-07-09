La seconda stagione di Fallout ha ottenuto 10 nomination agli Emmy Awards

La seconda stagione della serie TV Fallout ha ricevuto dieci nomination ai prossimi Emmy Awards, già di suo un riconoscimento per la qualità della produzione. La prima stagione aveva ottenuto 16 candidature riuscendo poi a conquistare due premi. Per il secondo capitolo, le nomination riguardano principalmente scenografie, costumi, trucco, sonoro e coordinamento delle scene d'azione, mentre non sono arrivate candidature nelle categorie dedicate agli attori.
Tra le assenze più discusse figura quella di Walton Goggins, interprete del personaggio del Ghoul, la cui performance nella seconda stagione è piaciuta molto al pubblico.
Le dieci nomination ottenute da Fallout Stagione 2 sono:
- Miglior scenografia per un programma narrativo fantasy o ambientato in un periodo storico - "The Wrangler"
- Migliori costumi fantasy, fantascienza o d'epoca - "The Strip"
- Miglior acconciatura fantasy, fantascienza o d'epoca - "The Strip"
- Miglior trucco fantasy, fantascienza o d'epoca (senza protesi) - "The Strip"
- Miglior trucco con protesi - "The Demon In The Snow"
- Miglior montaggio sonoro per una serie comedy o drama di un'ora - "The Strip"
- Miglior mixaggio audio per una serie comedy o drama di un'ora - "The Strip"
- Miglior coordinamento degli stunt per una serie drammatica
- Miglior performance stunt - "The Profligate"
- Miglior programma emergente nel settore dei media interattivi - "The World Of Fallout"
Anche il futuro della serie videoludica è al centro della scena: secondo alcune indiscrezioni, Obsidian Entertainment starebbe lavorando a un nuovo progetto legato a Fallout in collaborazione con Bethesda Game Studios. Al momento non sono disponibili dettagli sul titolo, né è chiaro se si tratti di un progetto separato da Fallout 5.