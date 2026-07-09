La ventola NZXT F120 RGB Duo costa pochissimo su Amazon: sconto del 70%

Su Amazon è attualmente disponibile la ventola NZXT F120 RGB Duo a soli 9,99 € rispetto al prezzo consigliato di 32,99 €, permettendoti di risparmiare fino al 70%. Si tratta del prezzo minimo storico, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarla tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Inoltre, è possibile restituirlo entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.
Caratteristiche della ventola
Si tratta di una ventola dotata di 20 LED lungo gli anelli interni ed esterni per un'illuminazione vivida e personalizzata. Il design delle pale delle ventole è in grado di bilanciare il flusso d'aria, nonché la pressione statica, in entrambe le posizioni, mentre il cuscinetto fluidodinamico assicura che la ventola funzioni in modo efficace e silenzioso. La velocità si regola in base alle esigenze del sistema, quindi si raffredda rapidamente quando necessario ma rimanendo silenzioso a carichi bassi.
Con CAM potrai personalizzare gli effetti RBG, regolare la velocità delle ventole e sincronizzarle con altri prodotti NZXT. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.