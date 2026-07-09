0

La ventola NZXT F120 RGB Duo costa pochissimo su Amazon: sconto del 70%

Tra le offerte di Amazon troviamo la ventola NZXT F120 RGB Duo con illuminazione RGB al prezzo minimo storico.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   09/07/2026
Ventola NZXT F120 RGB Duo

Su Amazon è attualmente disponibile la ventola NZXT F120 RGB Duo a soli 9,99 € rispetto al prezzo consigliato di 32,99 €, permettendoti di risparmiare fino al 70%. Si tratta del prezzo minimo storico, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarla tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Inoltre, è possibile restituirlo entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Caratteristiche della ventola

Si tratta di una ventola dotata di 20 LED lungo gli anelli interni ed esterni per un'illuminazione vivida e personalizzata. Il design delle pale delle ventole è in grado di bilanciare il flusso d'aria, nonché la pressione statica, in entrambe le posizioni, mentre il cuscinetto fluidodinamico assicura che la ventola funzioni in modo efficace e silenzioso. La velocità si regola in base alle esigenze del sistema, quindi si raffredda rapidamente quando necessario ma rimanendo silenzioso a carichi bassi.

NZXT F120 RGB Duo
NZXT F120 RGB Duo

Con CAM potrai personalizzare gli effetti RBG, regolare la velocità delle ventole e sincronizzarle con altri prodotti NZXT. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.

#Sconti #Migliori offerte Amazon Italia
Aggiungici come fonte preferita su Google
Questo contenuto potrebbe includere link affiliati che generano commissioni.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
La ventola NZXT F120 RGB Duo costa pochissimo su Amazon: sconto del 70%