L'artista di NiGHTS into Dreams ha spiegato perché quella "i" è in minuscolo

Il Saturn non ha mai ricevuto un vero e proprio capitolo principale di Sonic. Nondimeno, era possibile gicare all'eccellente NiGHTS into Dreams, sviluppato dallo stesso team, che ancora oggi vanta una sua fanbase appassionata. L'ultimo episodio della serie risale purtroppo al 2007: NiGHTS: Journey of Dreams uscito per Wii. Ma non tergiversiamo. Vi siete mai chiesti il perché di quella "i" in minuscolo nel logo? Se la risposta è sì, sarete felici di sapere che Kazuyuki Hoshino, artista che ha lavorato all'originale del 1996, ha spiegato com'è andata sui social media.
Amore
"Nel mio logo, solo la "i" è in minuscolo. Rappresenta il piccolo "amore" (pronunciato [aɪ] in giapponese) che sta appena iniziando a sbocciare tra Elliot e Claris - una piccola storia d'amore."
Non è bellissima questa storia e non vi fa tornare voglia di giocare a NiGHTS into Dreams? Oltretutto stiamo parlando di un titolo davvero significativo per il Saturn, poiché fu il primo a sfruttare il 3D Pad, che offriva un controllo analogico tramite uno stick a effetto Hall; una tecnologia che, decenni dopo, è stata adottata in molti controller moderni.
Hoshino è entrato in Sonic Team nel 1993 e da allora lavora nello studio. Attualmente ricopre il ruolo di Creative Director ed è accreditato come designer di Metal Sonic, Amy Rose e Shadow the Hedgehog.
Oltre al suo profondo coinvolgimento nella serie principale di Sonic, tra gli altri progetti a cui ha collaborato figurano Burning Rangers, Mario & Sonic ai Giochi Olimpici Invernali di Sochi 2014 , Puyo Puyo Tetris e Panic!.