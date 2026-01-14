L'artista di NiGHTS into Dreams ha spiegato perché quella "i" è in minuscolo

Il Saturn non ha mai ricevuto un vero e proprio capitolo principale di Sonic. Nondimeno, era possibile gicare all'eccellente NiGHTS into Dreams, sviluppato dallo stesso team, che ancora oggi vanta una sua fanbase appassionata. L'ultimo episodio della serie risale purtroppo al 2007: NiGHTS: Journey of Dreams uscito per Wii. Ma non tergiversiamo. Vi siete mai chiesti il perché di quella "i" in minuscolo nel logo? Se la risposta è sì, sarete felici di sapere che Kazuyuki Hoshino, artista che ha lavorato all'originale del 1996, ha spiegato com'è andata sui social media.