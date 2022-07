NiGHTS Into Dreams: Yuji Naka ha cancellato Naoto Ohshima da una foto commemorativa

Yuji Naka ha pubblicato una foto per festeggiare il compleanno di NiGHTS Into Dreams, cancellando però dal gruppo Naoto Ohshima, autore come lui del gioco, nonché di Sonic The Hedgehog. Tra i due non deve evidentemente correre buon sangue.

Come potete vedere la cancellazione non è stata raffinatissima, nel senso che Naka si è limitato ad annerire l'ex collega in modo anche abbastanza plateale.

Da quel che possiamo desumere, gli attriti tra i due devono essere nati a causa di Balan Wonderworld, titolo fallimentare molto recente che Naka e Ohshima presentarono addirittura insieme.

Com'è noto, il gioco è stato accolto da moltissime critiche che hanno scottato davvero tanto Naka, tanto da fare causa a Square Enix. L'accusa è quella di aver lanciato il gioco incompleto e in uno stato che ha compromesso la sua immagine come sviluppatore.

Inoltre Ohshima è il vicepresidente di Arzest, compagnia accusata da Naka di essere la principale responsabile per lo stato di Balan Wonderworld.