Farming Simulator 22: trailer annuncia la partnership con Volvo

GIANTS Software ha pubblicato un nuovo trailer di Farming Simulator 22 per annunciare la partnership stretta con Volvo Construction Equipment (Volvo CE). L'accordo si concretizzerà in un progetto futuro non ancora annunciato (probabilmente un'espansione dedicata).

In realtà nel video si hanno alcune anticipazioni su ciò che ci aspetta, dato che è possibile vedere la nuova pala gommata Volvo L200H High Lift, prodotta da Volvo CE. Quindi si può facilmente supporre che alcuni mezzi di Volvo entreranno a far parte del gioco.

La pala gommata, svelata di recente da Volvo CE, è caratterizzata da una capacità di sollevamento molto migliorata ed una potenza aggiuntiva notevole rispetto al suo predecessore, il Volvo L180H High Lift - leader di mercato nell'industria del legname. Sarà rappresentata molto presto in Farming Simulator 22, insieme ad altri macchinari come i Volvo Truck e molti altri.

"L'ingresso di Volvo CE nell'universo di Farming Simulator rappresenta una partnership unica, che offre molte opportunità", commenta Thomas Frey, Creative Director and Partner Manager in GIANTS Software. "Mentre ci allineiamo per un progetto entusiasmante, i giocatori possono già guardare avanti, nel breve termine, agli aspetti di gioco migliorati grazie al rinforzo portato da Volvo CE in Farming Simulator 22."

Arvid Rinaldo, Brand Partnerships in Volvo CE dichiara: "Siamo entusiasti di muovere i nostri primi passi effettivi con GIANTS Software nel mondo del gaming in forte espansione. Non sarà solo una possibilità unica per i giocatori di dare vita ai nostri macchinari, ma il gioco rappresenta anche un'opportunità unica per introdurre una giovane generazione all'emozionante mondo dei macchinari."

Per il resto vi ricordiamo che Farming Simulator 22 è disponibile per PC, Mac, PS5, Xbox Series X e S, PS4, Xbox One e Stadia.