LEGO Batman 2: DC Super Heroes per PC è praticamente gratis con Instant Gaming

Tra le offerte di Instant Gaming troviamo LEGO Batman 2: DC Super Heroes per PC (Steam) a 1 € invece di 20 €, per uno sconto impressionante del 95%. Se siete interessati, potete acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Si tratta in questo caso della versione per Steam . Riscattare il gioco è semplicissimo: una volta acquistato vi arriverà la chiave di gioco. Non dovrete fare altro che copiarla, aprire Steam e, in basso a sinistra, cliccare su "Aggiungi un gioco", poi su "Attiva un prodotto su Steam", incollando la key. Vediamo ora qualche dettaglio su questo titolo.

Cos'è LEGO Batman 2: DC Super Heroes

Si tratta del gioco d'avventura sviluppato da TT Games e pubblicato da Warner Bros. Interactive Entertainment nel 2012. In questa avventura Batman e Robin si uniscono agli altri eroi dell'universo DC, come Lanterna Verde, Superman e Wonder Woman. Dovranno salvare Gotham City dalla distruzione architettata da Lex Luthor e Joker.

In questo gioco potrete collezionare ben 50 personaggi DC e provare le loro abilità, che si tratti di solcare i cieli in volo o di spingere via i nemici con il Super Soffio. Avrete anche accesso a nuove tute e gadget inediti, come la tuta protettiva di Robin e il Super costume di Batman. Gotham City è totalmente esplorabile e potrete giocare anche in compagnia di amici, grazie alla modalità di schermo condiviso dinamico.