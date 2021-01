Little Nightmares gratis su PC, ecco il codice per il download da Steam

Little Nightmares è disponibile gratis su PC: è possibile effettuare il download del gioco da Steam dopo aver ottenuto un codice gratuito sul sito ufficiale di Bandai Namco.

Little Nightmares, codice gratis sul sito di Bandai Namco

A meno di un mese dall'uscita di Little Nightmares 2, il publisher ha pensato bene di promuovere la serie sviluppata da Tarsier Studios regalando a tutti il primo episodio.

Ambientato all'interno de Le Fauci, una grossa nave abitata da inquietanti fantasmi, Little Nightmares ci mette nei panni di Six, una ragazzina determinata a fuggire da questo luogo prima di finire in pasto alle anime corrotte.

In questa avventura dovrai esplorare la più inquietante casetta delle bambole mai vista, una vera prigione da cui evadere ma anche un'area giochi in cui divertirti. Libera il bambino che è in te, scatena la tua immaginazione e trova la via d'uscita!