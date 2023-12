Llamasoft: The Jeff Minter Story annunciato, è il nuovo documentario interattivo di Digital Eclipse

Digital Eclipse , studio di sviluppo specializzato nella valorizzazione della storia dei videogiochi, ha annunciato Llamasoft: The Jeff Minter Story . Come il titolo fa intuire, si tratta di un nuovo documentario interattivo dedicato al genio inglese e alla sua carriera, iniziata negli anni '80 e proseguita fino ai giorni nostri con la pubblicazione del recente Akka Arrh .

Llamasoft: The Jeff Minter Story consentirà di giocare ad alcuni dei classici di Minter

La Llamasoft: The Jeff Minter Story vanta le seguenti caratteristiche:

Quattro "timeline interattive" che raccontano la storia di Jeff Minter e della sua Llamasoft attraverso foto d'archivio, documenti di design, giochi giocabili e altri manufatti storici.

Oltre un'ora di nuovi filmati video di Paul Docherty, regista del documentario Heart of Neon, di imminente pubblicazione.

La libreria di giochi include 42 classici da 8 diverse piattaforme, compreso il Konix Multi-System, un hardware mai arrivato sul mercato.

Il nuovissimo Gridrunner Remastered aggiorna grafica e audio del gioco originale, mantenendo comunque il codice originale del Commodore 64 per un gameplay accurato al 100%.

Due innovativi "sintetizzatori di luce" di Jeff Minter, Psychedelia e Colourspace, sono completamente giocabili con nuovi comandi per console.

Salva, carica e riavvolgi il gameplay in qualsiasi momento, più altre funzionalità che mirano a migliorare la fruizione della raccolta.

Sarà completamente tradotta in italiano.

I giochi inclusi nella Llamasoft: The Jeff Minter Story sono:

Sinclair ZX81 3D3D Centipede

Commodore VIC-20 Abductor Andes Attack Deflex V Gridrunner Hellgate Laser Zone Matrix: Gridrunner 2 Metagalactic Llamas Battle at the Edge of Time Ratman

Commodore 64 Ancipital Attack of the Mutant Camels Batalyx Gridrunner Hellgate Hover Bovver Iridis Alpha Laser Zone Mama Llama Matrix: Gridrunner 2 Metagalactic Llamas Battle at the Edge of Time Psychedelia Revenge of the Mutant Camels Revenge of the Mutant Camels II Rox 64 Sheep In Space Voidrunner

Sinclair Spectrum City Bomb Headbangers Heaven Rox III Superdeflex

Atari 8-bit Attack of the Mutant Camels Colourspace Gridrunner Hover Bovver Turboflex

Konix Multi-System Attack of the Mutant Camels '89

Atari ST Llamatron: 2112 Revenge of the Mutant Camels Super Gridrunner

Atari Jaguar Tempest 2000

Reimagined Gridrunner Remastered



Per adesso la Llamasoft: The Jeff Minter Story non ha ancora una data d'uscita, ma sappiamo che uscirà su Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC.