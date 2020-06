I loghi arabi di GTA V, Cyberpunk 2077 e molti altri giochi famosi sono affascinanti

Il portale a stelle e strisce Kotaku ha collaborato col graphic designer egiziano Ibrahim Hamdi per trasformare il logo di molto videogiochi famosi in arabo. L'operazione è apparentemente semplice: prendere i loghi di giochi quali GTA V, The Last of Us 2, Cyberpunk 2077 o Fallout 76 e riscriverli utilizzando i caratteri arabi, mantenendo tutto il resto inalterato.

Il risultato è estremamente affascinante, dato che riesce ad essere al contempo molto familiare ed esotico. È il frutto di un attento lavoro di translitterazione e di adattamento da parte di Hamdi, che è stato molto attento a bilanciare le esigenze linguistiche con il rispetto delle forme e del "ritmo" del loro occidentale. Basta vedere quelli di Doom e di Horizon Zero Dawn per rendersene conto.

Questa nuova collezione di loghi, intitolata GLAM (Games Logo's Arabic Matchmaking), può essere trovata nella sua interezza a questo indirizzo.

Di seguito vi riportiamo alcuni degli esempi più significativi. Cosa ne pensate?