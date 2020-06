The Last of Us 2: Naughty Dog ha dovuto tagliare una scena toccante dal gioco finale

In una recente intervista col Washington Post, il director di The Last of Us 2 Neil Druckmann e la sceneggiatrice Halley Gross hanno raccontato di aver dovuto tagliare una scena piuttosto toccante dalla versione finale del gioco per via del poco tempo a disposizione di Naughty Dog per sviluppare a dovere i personaggi coinvolti.

Attenzione, dopo l'immagine c'è il rischio di incorrere in spoiler. Proseguite a vostro rischio e pericolo.





Nella scena tagliata, Ellie e Joel avrebbero dovuto precipitarsi verso casa di Esther, perché invasa dagli infetti. Esther avrebbe dovuto essere un personaggio chiave, essendo la fidanzata di Joel. Prima di questa invasione i due adulti stavano decidendo cosa fare con Ellie, per capire come proteggerla nel miglior modo possibile.

Sfortunatamente durante l'attacco Esther viene morsa e ferita gravemente. Mentre Ellie va in un'altra stanza a prenderle dell'acqua si sente uno sparo. "E non sai se Esther si è suicidata o se è Joel che le ha sparato", ha detto Halley Gross.

Questa scena, piuttosto forte ed elaborata, è stata poi tagliata per il poco tempo a disposizione dello studio per sviluppare a dovere il personaggio di Esther, in modo che la sua prematura scomparsa fosse un evento chiave nell'economia del gioco.

Questa storia, poi, non potrà essere nemmeno recuperata in futuro all'interno di nessun DLC di The Last of Us 2, visto che al momento non sono previsti.

Diremmo che, comunque, in The Last of Us 2 non mancano momenti di impatto capaci di sopperire alla mancanza di questa scena. Nel frattempo il gioco di Naughty Dog in tre giorni ha superato le vendite di tre settimane di The Last of Us.