Logitech G435: le nuove cuffie da gioco wireless leggere ed ecologiche per PC, macOS, PS4 e PS5

Logitech ha presentato le Logitech G435 LIGHTSPEED, un nuovo paio di cuffie da gioco wireless che fanno parte del brand Logitech G garantendo piena compatibilità con Windows, macOS, PS5 e PS4. Ma si distinguono dalle altre cuffie da gioco della compagnia microfoni integrati, tre colorazioni peculiari e fregiandosi dell'essere le cuffie più leggere, sostenibili e abbordabili del catalogo della compagnia.

Pensate per garantire il massimo conforto con teste di piccole e medie dimensioni, le nuove cuffie Logitech hanno un peso di 165 grammi e sposano la causa della sostenibilità ambientale utilizzando almeno il 22% di plastica riciclata e confezioni realizzate con carta che proviene da foreste FSCTM. Inoltre parte dei guadagni di ogni cuffia venduta vengono usati per ridurre l'impronta di carbonio del prodotto. Inoltre, a aumentare il comfort e l'inclusività, includono indicazioni in braille per distinguere al tatto il padiglione destro da quello sinistro.

L'altra particolarità delle cuffie wireless Logitech G435 LIGHTSPEED è il design che, esclusa l'incisione del logo Logitech G, ricorda più delle cuffie da ascolto da usare per strada che delle classiche cuffie da gioco della compagnia. Questo perché puntano su una buona versatilità che si riflette sul doppio microfono integrato, sull'autonomia di 18 ore e sul design che prevede tre colorazioni tutte in qualche modo in grado di farsi notare.

Tutto questo a un prezzo consigliato di 79,99 euro che, su carta, sembra commisurato alle caratteristiche che includono 10 metri di raggio per la connettività wireless 2.4 GHz, 45 ohm di impedenza passiva, una sensibilità di 93.1 dB, doppio microfono beamforming per garantire la pulizia della voce parlando con i compagni di gioco e un volume massimo di 100 dB con la possibilità di impostare un limitatore a 85 dB.

Le tre colorazioni delle Logitech G435 LIGHSPEED

In arrivo entro fine mese, le cuffie da gioco wireless Logitech G435 LIGHSPEED sono già in preordine. Di seguito tutte le caratteristiche principali delle cuffie da gioco wireless Logitech G435 LIGHTSPEED:

Scheda tecnica Logitech G435 LIGHTSPEED