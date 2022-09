Logitech presenta il volante G Pro Racing Wheel e la pedaliera Pro Racing Pedals

Logitech G ha presentato al mondo il volante G Pro Racing Wheel e la pedaliera Pro Racing Pedals, una coppia di device perfetti per il vostro set per i giochi di guida simulativi. Saranno in vendita unicamente sul sito ufficiale di Logitech.

"Il PRO Racing Wheel di Logitech rende l'esperienza delle corse simulate incredibilmente realistica. Sono in grado di percepire le condizioni della pista e il modo in cui l'auto cambia durante la gara, che cambia le carte in tavola. Quando uso questo volante a casa, mi sembra di essere direttamente in pista", ha dichiarato Lando Norris, pilota di F1 per la McLaren.

Vediamo quindi i dettagli per entrambi i prodotti di Logitech. Le fotografie che trovate poco sotto sono della versione Xbox: la versione PlayStation è identica, se non per i pulsanti che recano i simboli PS.