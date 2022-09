Logitech G Cloud: disponibilità, prezzo e altri dettagli della nuova console portatile dal LogiPlay

Logitech ha annunciato prezzo, disponibilità e altri dettagli della console portatile Logitech G Cloud. L'occasione è stata il LogiPlay, l'evento con cui la compagnia ha presentato tutte le sue novità, tra le quali questo interessante apparecchio da gioco basato sul cloud.

Logitech G Cloud, vista frontale

Noi lo abbiamo già provato!

Iniziamo con il dire che Logitech G Cloud per adesso uscirà soltanto in USA e Canada. Sarà disponibile dal 17 ottobre 2022 al prezzo di 349 dollari. Chi prenoterà la console dal sito ufficiale di Logitech, avrà uno sconto di 50 dollari, ossia la pagherà soltanto 299 dollari. L'offerta è valida fino a esaurimento scorte.

Per ora, purtroppo, non si sa nulla sulla distribuzione europea, quindi anche italiana. Appena avremo informazioni in merito, ve le comunicheremo. Intanto, se volete potete leggere il nostro provato di Logitech G Cloud, scritto da Pierpaolo Greco, che ha avuto modo di toccarla con mano.

Le caratteristiche generali di Logitech G Cloud parlando di controlli di precisione, con feedback aptici, giroscopio e possibilità di riassegnare le funzioni dei vari tasti; di schermo touch in alta definizione a 1080p da 7 pollici, a 16:9 e una frequenza di aggiornamento di 60Hz; di una batteria dall'incredibile durata di 12 e più ore; di un peso complessivo di soli 463g e di un form factor che consente di giocare in tutta comodità ai giochi cloud per PC e console. Inoltre Logitech G Cloud è certificata carbon neutral, ossia che l'impatto ecologico della produzione è stato ridotto a zero.

Ujesh Desai, il vice presidente e general manager di Logitech Gaming, ha dichiarato in merito che Logitech G Cloud mira a essere un hardware ottimizzato alla perfezione per il cloud gaming, con controlli ultra precisi ispirati a quelli dell'Xbox Controller Elite e uno schermo di alta qualità. L'obiettivo è che gli utenti possano giocare per molto tempo, senza affaticarsi troppo.

Logitech G Cloud è stata sviluppata in collaborazione con Tencent Games e supporta lo streaming cloud di Xbox Game Pass Ultimate e Nvidia GeForce Now. Gli utenti possono anche fare lo streaming di giochi in locale tramite l'applicazione Xbox, da una console Xbox, o tramite SteamLink da PC. Possono anche scaricare applicazioni per giocare da remoto da Google Play.

Catherine Gluckstein, la vice presidente di Xbox Cloud Gaming in Microsoft, e Phil Eisler, il vice presidente e general manager di GeForce Now, hanno dichiarato la loro soddisfazione per il supporto a Logitech G Cloud, che rappresenta un nuovo modo di giocare e sposa appieno la filosofia di entrambi i servizi di poterlo fare dove si vuole.

Logitech G Cloud, scheda tecnica