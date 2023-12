Loose Leaf annunciato, è un gioco in cui si gestisce una sala da té

Kitfox Games ha annunciato Loose Leaf in occasione dell'evento Day of the Devs 2023. Si tratta di un simulatore in cui bisogna gestire una sala da té, preparando le bevande da servire ai clienti. In linea di massima sembra essere uno di quei giochi rilassanti in cui si svolgono attività quotidiane, che puntano a creare un'atmosfera familiare stress-free.