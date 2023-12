GTA 6: una prima lista delle automobili scovate nel trailer ufficiale

Grand Theft Auto è noto per tanti motivi e tra questi vi sono anche le molteplici automobili presenti nel gioco (si chiama "Auto", no?). I veicoli sono una parte importante anche per la modalità online e probabilmente sarà lo stesso anche per GTA 6. Per il momento abbiamo visto solo un breve trailer dedicato alla storia, ma già tramite questo è stato possibile scovare una serie di automobili. PC GamesN ha realizzato una lista:

Oceanic (gialla)

Audi RS 5

Schyster PMP 600

Pegassi 'Aventador'

Bravado Bison

Grotti Furia

Cheetah Classic

Bravado Police Cruiser

Ovviamente queste sono solo alcune delle automobili che potrebbero apparire in GTA 6 e non è detto che quanto visto nel trailer sia effettivamente presente nel gioco. È inoltre credibile che varie auto di GTA 5 e GTA Online ricompaiano nel prossimo Grand Theft Auto, con alcuni miglioramenti tecnici derivanti dal salto generazionale.