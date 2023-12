Sony spiega i vantaggi di avere una PS5 invece di un PC

A Nishino è stato chiesto di parlare dello spostamento del mercato verso il gaming mobile e PC e in che modo invece è più vantaggioso possedere una PS5. Nishino, in breve, afferma che un computer da gaming costa più di una console e richiede un maggior investimento di tempo, mentre con una console si può giocare immediatamente appena la si estrae dalla scatola.

La dichiarazione completa di Nishino su PS5

PS5 Slim

"Se si vuole giocare ai giochi per PC con le stesse prestazioni della GPU e così via della PS5, bisogna spendere soldi e tempo per costruire il proprio PC", ha detto Nishino. "Anche se questo può essere gratificante, una console dedicata permette a qualsiasi giocatore di divertirsi con giochi dello stesso livello tecnico, subito dopo l'acquisto".

Nishino ha aggiunto che Sony ha il vantaggio di trasformare i suoi franchise in film e spettacoli televisivi per attirare più giocatori nell'ecosistema PlayStation. Ha poi citato come esempio The Last of Us, rivelando che il franchise ha registrato un'impennata nelle vendite dei giochi grazie alla serie TV della HBO, la cui seconda stagione sarà in produzione a inizio 2024.