GTA 6: +37.000% di ascolti su Spotify per la canzone che potrebbe nascondere degli indizi

GTA 6 è stato mostrato e come prevedibile è diventato subito virale, con milioni di visualizzazioni e record su record infranti. Inoltre, la popolarità del gioco ha fatto bene anche a qualcun'altro, ovvero alla canzone utilizzata nel trailer: Love Is A Long Road di Tom Petty , del 1989.

Chi può gioire per il successo della canzone di GTA 6

Purtroppo Tom Petty è morto nel 2017 e non può quindi vedere questo nuovo successo. La sua fondazione ha dichiarato sui social media che è stato un "onore" che Rockstar abbia utilizzato "Love Is A Long Road" nel trailer di GTA 6.

Va inoltre ricordato che questa non è la prima canzone di Petty utilizzata in un gioco di GTA: "Running' Down A Dream" di Petty era presente in GTA: San Andreas.

Rockstar è inoltre nota per nascondere indizi nei suoi trailer, e molti si chiedono se l'uso di "Love Is A Long Road" possa avere un significato speciale per GTA 6. Il testo parla di una donna che cerca di "rendere il mondo come dovrebbe essere", che secondo i fan è un riferimento a uno dei personaggi principali, Lucia. Il testo parla anche di darle "un'altra possibilità di provare a salvare la mia anima", un possibile riferimento alla relazione apparentemente romantica tra Lucia e l'altro personaggio principale visto nel trailer.

