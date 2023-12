Brothers: A Tale of Two Sons, il remake verrà annunciato ai The Game Awards 2023?

Il remake di Brothers: A Tale of Two Sons verrà annunciato a breve, probabilmente durante i The Game Awards 2023: lo riferisce il noto leaker billbil-kun, che finora non ha praticamente mai sbagliato un'anticipazione.

Sappiamo che il director originale del gioco, Josef Fares, sta lavorando a un titolo co-op diverso da It Takes Two e non è chiaro se si tratti appunto del rifacimento della sua avventura pubblicata esattamente dieci anni fa, nel 2013.

Certo, ai tempi la situazione di Fares era diversa, Brothers: ATale of Two Sons è stato sviluppato da Starbreeze Studios e Hazelight Studios è nata solo un anno dopo. billbil-kun sostiene inoltre che il publisher sarà anche stavolta 505 Games.