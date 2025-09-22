Marco Saletta lascia PlayStation dopo oltre 15 anni di carriera in Sony

Il suo addio sarà effettivo a partire dal 30 settembre. A subentrare nel ruolo sarà Gonçalo Fialho , già responsabile vendite per Australia e Nuova Zelanda, che estenderà le sue competenze anche all'area del Sud Europa.

Saletta ha guidato il brand PlayStation Italia in momenti chiave per il brand

Marco Saletta è entrato in Sony Interactive Entertainment nel 2010, inizialmente come direttore delle vendite per la divisione italiana. L'anno successivo è stato promosso a General Manager di PlayStation Italia, ruolo in cui ha guidato il brand attraverso momenti chiave come il lancio di PS4, contribuendo in modo decisivo al consolidamento della leadership di mercato nel Paese. Nel corso degli anni, ha ampliato la sua influenza anche sull'area Sud Europa, assumendo infine la carica di Head of Sales Southern Europe.

Gonçalo Fialho, responsabile vendite per Australia e Nuova Zelanda e presto anche del Sud Europa

"Dopo un percorso così lungo e intenso, ho sentito che era il momento giusto per aprire un nuovo capitolo della mia vita", ha dichiarato Saletta. "Ringrazio Sony Interactive Entertainment e tutti i colleghi con cui ho avuto il privilegio di lavorare in questi anni: insieme abbiamo costruito risultati straordinari e ricordi che porterò sempre con me".

Nel comunicato ufficiale che accompagna la notizia, Sony Interactive Entertainment ha ringraziato Saletta "per la passione e la dedizione dimostrate nel corso degli anni", augurandogli il meglio per le nuove sfide professionali che lo attendono.