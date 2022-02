Marvel's Avengers, Black Panther: Guerra per il Wakanda, un video con i doppiatori

Marvel's Avengers è stato protagonista di una nuova War Table, focalizzata in questo caso sull'espansione Black Panther: Guerra per il Wakanda e sui suoi doppiatori, che hanno discusso in video della loro esperienza per celebrare il Black History Month.

Come ricorderete, abbiamo realizzato un'intervista ai doppiatori di Black Panther: Guerra per il Wakanda anche per via della loro rilevanza: nel cast troviamo infatti attori come Chris "Kratos" Judge, Debra "Amanda Waller" Wilson, Dave Fennoy ed Erica Luttrell.

Gli interpreti hanno parlato di come è stato doversi adattare all'accento utilizzato dai personaggi di Wakanda, nonché assecondare con la voce la loro eventuale prestanza fisica: un impegno non banale, come ha spiegato Debra Wilson.

Chris Judge, la voce di Kratos in God of War, ha rivelato di aver richiesto un maggior numero di sessioni di registrazione perché per migliorare l'interpretazione pensava di dover perdere peso.

Black Panther: Guerra per il Wakanda ha fatto il proprio debutto in Marvel's Avengers lo scorso agosto, introducendo nel gioco nuovi personaggi e missioni.