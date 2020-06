Marvel's Avengers, Captain Marvel compare per qualche secondo in questo video

Marvel's Avengers, il nuovo gioco dedicato ai supereroi dei fumetti della Casa delle Idee creato da Square Enix, non utilizzerà i volti dei Vendicatori che abbiamo imparato a conoscere al cinema. Per questo è interessante scoprire come i vari Iron Man, Captain America o Hulk sono stati creati. In questo caso, per esempio, possiamo vedere il volto di Captin Marvel in quella che dovrebbe essere la casa sull'albero di Kamala Khan.

L'immagine può essere vista al secondo 38 del video postato su Twitter dall'account ufficiale del gioco:



Hannah MacLeod, Writer on Marvel's Avengers, shares what the "treehouse" means to Kamala and how it keeps her fighting even when the world tells her otherwise. #Reassemble Download the video conference background here: https://t.co/QbHgz77uJU pic.twitter.com/TLOhoZitoC — Marvel's Avengers (@PlayAvengers) June 13, 2020

La casa sull'albero di Kamala Khan sembra essere un santuario dei Vendicatori. Si possono vedere statue di Iron Man, volumi dedicati a Hulk e cimeli di questo tipo. Sullo sfondo, però, capeggia un grosso poster di Captain Marvel. Da questo possiamo vedere come sarà la supereroina nel gioco. I capelli sono di un biondo chiaro e corti. L'aspetto è simile a quello che Brie Larson sfoggia in Avengers: Endgame, pur non essendo identico a quello dell'attrice californiana.

Una scelta in linea con quanto fatto in precedenza: tutti gli Avenger's infatti, richiamano la loro "versione cinematografica", pur mantenendo dei caratteri originali.

Come vi sembra? Vi piace l'aspetto di questa Captain Marvel? Vi ricordiamo che Marvel's Avengers sarà presentato tra qualche giorno in una diretta chiamata War Table. Square Enix è riuscita a stimolare minimamente la vostra fantasia?