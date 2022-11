Milan Games Week 2022: ecco il programma di ESL, che include le finali del torneo di Pokémon Unite

La Milan Games Week 2022 è iniziata oggi è il programma di ESL è ricco di appuntamenti di primo piano, dalle finali della ESL Italia Championship di Pokémon Unite agli appuntamenti con eFootball 2023 e Call of Duty: Warzone 2.0 presso la Esport Arena.

Proprio in questi minuti alla Milan Games Week 2022 si stanno giocando le finali del torneo ESL Italia Championship presented by Euronics di Pokémon Unite dove tappipotati e 5i si affrontano per decretare la migliore squadra in Italia. Potrete seguire la diretta nel player sottostante.

Alle 12:30 invece inizierà un invitational internazionale su Pokémon Scarlatto e Violetto, con il commento di Franceso Pardini, tra i massimi esponenti della scena competitiva Pokémon e vincitore di due campionati nazionali italiani. L'evento vedrà la partecipazione anche di tre pro-player: Cunha Eduardo Mourão Brás, attuale campione in carica del mondiale di Pokémon 2022, Castilla Guillermo, al secondo posto della classifica mondiale, e Stadter Markus, che ha conquistato numerosi titoli internazionali.

Gli appuntamenti non finiscono qui. Sul palco dell'eSports Arena ci saranno anche due sorprese legate ad altrettante produzioni tripla A. La prima arriva da Konami, che mostrerà in anteprima assoluta il suo nuovo progetto eSport di eFootbal 2023, la "Coppa eFootball Italia", un nuovo torneo organizzato esclusiva per i giocatori dello Stivale. L'altra invece sarà Heroes of Warzone 2.0, un evento speciale realizzato da PlayStation condotto da Fabio Rovazzi con protagonista Call of Duty: Warzone 2.0 e tre streamer Moonryde, Velox e HontasG.

La prima giornata della Milan Games Week 2022 si conclude in bellezza con due momenti musicali da non perdere. Sempre sul palco della eSport Arena si esibirà dalle 20:00 Giorgio Vanni, celebre per tante sigle di cartoon fra cui Pokémon e Dragon Ball, con un concerto in acustica. Alle 21:00 invece sarà il turno di Rose Villain, cantautrice italiana dal forte sapore internazionale, vincitrice di dischi di platino e d'oro, insieme al dj e produttore Andy Sixpm.