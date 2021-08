Mojang ha annunciato che Minecraft Dungeons sta per arrivare su Steam. Più precisamente, il gioco di ruolo d'azione ambientato nel mondo di Minecraft sarà disponibile a partire dal 22 settembre 2021 sulla piattaforma di Valve. Chi acquisterà l'Ultimate Edition riceverà in dono alcuni extra come la colonna sonora ufficiale in formato digitale e un artwork digitale.

Naturalmente il gioco in sé sarà identico alla versione Microsoft Store, già disponibile da anni.

Minecraft Dungeons su Steam

Leggiamo la descrizione ufficiale del gioco nel negozio di Valve:

Scopri la storia completa di Minecraft Dungeons, dall'inizio fino all'End. Scarica l'edizione definitiva, che include il gioco base e tutti e sei i DLC: Risveglio della giungla, Inverno opprimente, Picchi urlanti, Fiamme del Nether, Le profondità dello schermo e Vuoto echeggiante, il tutto a un prezzo inferiore rispetto all'acquisto separato del gioco e di ogni DLC.

MINECRAFT DUNGEONS BUNDLE DLC DEFINITIVO

Scopri la storia oltre il gioco base con il Bundle Minecraft Dungeons: DLC definitivo. Hai giocato alla storia principale, ma ora è il momento di vederla fino all'End! Combatti innumerevoli creature, esplora i livelli di salto di dimensione e scopri tesori indicibili mentre completi la storia della Sfera del Predominio. Scarica il Bundle DLC definitivo e ottieni tutti e sei i DLC: Risveglio della giungla, Inverno opprimente, Picchi urlanti, Fiamme del Nether, Le profondità dello schermo e Vuoto echeggiante. Acquistando il bundle otterrai tutti e sei i DLC a un prezzo inferiore rispetto all'acquisto separato di ogni DLC. Completa la storia con il Bundle DLC definitivo!

INFORMAZIONI SUL GIOCO

Fatti strada combattendo in una nuovissima ed entusiasmante avventura ispirata ai classici dungeon crawler e ambientata nell'universo di Minecraft! Affronta i dungeon da solo o fai squadra con i tuoi amici! Possono giocare insieme fino a quattro persone, superando livelli estremamente diversi, ricchi di azione e di tesori, per portare a termine un'epica missione: salvare gli abitanti del villaggio e sconfiggere il malvagio Arci-abitore!