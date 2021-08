Death Stranding: Director's Cut, un gameplay esteso all'Opening Night Live 2021

Death Stranding: Director's Cut sarà presente all'Opening Night Live 2021 con un gameplay esteso: lo ha annunciato su Twitter l'organizzatore e presentatore dell'evento, Geoff Keighley.

La notizia in realtà non sorprende più di tanto: Death Stranding: Director's Cut è stato annunciato alla Summer Game Fest 2021, sempre con Keighley alla conduzione, e sono risaputi gli ottimi rapporti che intercorrono fra il giornalista canadese e Hideo Kojima.

A tal proposito, esiste la concreta possibilità che Kojima stesso compaia nel corso dello show con un videomessaggio di qualche tipo, come accaduto in passato, magari per parlare dei suoi prossimi progetti.

Al di là delle ormai poco convincenti teorie secondo cui il leggendario game director giapponese abbia qualcosa a che fare con il misterioso Abandoned, infatti, sul futuro dell'autore per il momento vige un silenzio assoluto.

Vedremo dunque se l'Opening Night Live 2021 sarà o meno il palcoscenico giusto per lanciare quantomeno qualche indizio sul prossimo progetto di Hideo Kojima, che si tratti o meno dell'horror di cui parlava tempo fa.