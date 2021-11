Morto Bernie Drummond, l'autore di Head Over Heels

Triste giorno per il mondo dei videogiochi: è morto Bernie Drummond, storico sviluppatore per sistemi a 8-bit, che insieme a Jon Ritman realizzò quel piccolo capolavoro che era ed è Head over Heels per ZX Spectrum. Tra i suoi altri titoli, l'avventura isometrica di Batman e il gioco di calcio Match Day II.

Come molti altri suoi colleghi degli anni '80, Drummond con il tempo si era defilato dal mondo dello sviluppo dei videogiochi per dedicarsi ad altro, ma i giocatori più vecchi non possono che ricordarlo con affetto e immutata stima.

La notizia della morte di Drummond è stata data inizialmente dal collega Jason Clark in un gruppo Facebook di appassionati di ZX Spectrum, per poi diffondersi tra tutta la comunità dei retrogamer.

Parlando del suo processo creativo in un'intervista concessa a Eurogamer.net nel 2016, Drummond raccontò che "Disegnavo la grafica usando una tecnica verificata e rodatissima. In breve, disegnavo lasciando spazio alla mia immaginazione. Qualsiasi immagine che sembrasse belle, avesse uno scopo o ispirasse dei puzzle, veniva tenuta."

Di nostro non possiamo che esprimere le nostre più sincere condoglianze ad amici e famiglia, ringraziando per sempre Drummond per Mr Head e Mr Heels.