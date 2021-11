Halo Infinite: 343i potrebbe modificare il sistema di progressione del Battle Pass

Da pochi giorni il multiplayer di Halo Infinite è disponibile su PC, Xbox Series X|S e Xbox One sotto forma di beta pubblica, dando modo ai giocatori di gettarsi fin da ora nella mischia in attesa dell'uscita ufficiale del gioco. Al netto delle tante qualità del multigiocatore, un numero considerevole di utenti si sta lamentando della velocità di progressione del Battle Pass della Stagione 1. Al riguardo, 343 Industries afferma che in futuro potrebbe effettuare delle modifiche in merito e dunque velocizzare o rivedere il sistema legato all'ottenimento degli XP.

A differenza di tanti altri giochi che implementano i Battle Pass, quelli di Halo Infinite non hanno una scadenza, ovvero possono essere completati in qualsiasi momento e con tutta calma. Tuttavia, secondo molti giocatori ci vuole un'eternità per completare quello della Stagione 1. Il motivo principalmente è il modo in cui si possono ottenere XP nel multiplayer di Infinite: il completamento dei match, a prescindere che si vinca o che si perda, non permette di guadagnare XP, che invece si possono ottenere principalmente completando le sfide giornalieri e settimanali. Le lamentele al riguardo, ad esempio come questo post su Reddit, sono state numerose.

Poche ore fa il community manager Briad Jarradrd è intervenuto su Twitter affermando che gli sviluppatori stanno raccogliendo dati e valutando la progressione del Pass Battaglia, suggerendo dunque possibili modifiche in tal senso nel prossimo futuro.

Il multiplayer di Halo Infinite è fondamentalmente è ancora in fase beta e siamo ancora lontani settimane dal lancio ufficiale del gioco, dunque è naturale che ci siano ancora alcuni aspetti dell'esperienza multigiocatore da aggiustare o ricalibrare.

Halo Infinite sarà disponibile nei negozi dall'8 dicembre. Sempre rimanendo in tema di multiplayer, 343 Industries ha annunciato di aver rinviato la Stagione 2 ed esteso a sei mesi la season 1. Anche la campagna co-op e la Forgia potrebbero subire dei ritardi rispetto ai piani iniziali.