Multiplayer.it Edizioni ha acquisito i diritti per la pubblicazione in Italia di nove romanzi Marvel

L'editore Andrea Pucci ha dichiarato in merito a questa prestigiosa acquisizione:

"Negli anni Multiplayer Edizioni ha rappresentato di volta in volta argomenti cari ai videogiocatori ed ai cinefili, da sempre pubblico di riferimento delle nostre pubblicazioni. Abbiamo sdoganato tantissimi romanzi tratti dai videogiochi, il mondo di Metro 2033, tutta la letteratura zombie (in Italia completamente trascurata dagli editori main stream) e l'universo espanso di Star Wars. Periodicamente abbiamo "sposato" una causa e l'abbiamo lasciata sicuramente più ricca e vivace di quanto l'avevamo trovata. Pensate alla letteratura di Star Wars. Quando nel 2009 incontrammo una dirigente della Lucas Films a Francoforte per trattare su un possibile accordo di pubblicazione in Italia (e Disney ancora non era apparsa all'orizzonte) l'universo espanso di Star Wars in Italia era praticamente estinto, morto sul nascere per essere sinceri.

Dal 2010 al 2018 abbiamo pubblicato oltre 25 romanzi che ci hanno tenuto compagnia in attesa dell'ultima trilogia cinematografica. Il cambiamento da Lucas a Disney per noi è stato traumatico per la gestione contrattuale allucinante e infatti pochi anni dopo abbiamo abdicato. Oggi torniamo sul luogo del misfatto con un nuovo accordo pluriennale per la pubblicazione dei romanzi Marvel in Italia. E vedo molti parallelismi con Star Wars. Oggi, come allora, l'universo cinematografico Marvel è al minimo dopo molti anni di boom, complice, ma non solo, il ritardo legato al Covid-19 e la partenza della nuova fase. Le pubblicazioni di romanzi Marvel (mal)trattate poco e a singhiozzo. Si apre quindi una nuova sfida. Vedremo come andrà a finire negli anni a venire, per ora sappiamo cosa ci attende da qui al 2022. Buona lettura a tutti!"

Vediamo ora le copertine originali dei romanzi, raccolte in una galleria: