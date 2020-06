Valorant, date di inizio di ogni stagione svelate da un leak

Riot Games ha già confermato che Valorant verrà presto suddiviso in Stagioni regolari, come già tutti gli altri titoli online di rilievo in commercio: basti pensare a Fortnite, a Call of Duty: Warzone, ad Apex Legends e compagnia. Ma quando inizieranno e finiranno le varie stagioni, dopo la prima attualmente in corso? Le date di inizio sono state finalmente scovate dai dataminer, vi riportiamo dunque i dettagli di questo leak.

Il leaker Mang0eLeaks nelle scorse ore ha confermato di conoscere esattamente le date di inizio di tutte le prossime stagioni di Valorant: le avrebbe trovate direttamente all'interno dei file di gioco del titolo su PC, dopo aver "curiosato" in giro. Chiaramente queste informazioni vanno prese con la dovuta accortezza: potrebbero rivelarsi perfettamente coerenti con i piani di Riot Games circa il prossimo futuro, oppure essere alterate in corso d'opera.

Apprendiamo dunque che Valorant vedrà terminate la sua prima stagione il prossimo 4 agosto 2020. Dunque la Stagione 1 durerà dal 1 giugno 2020 al 4 agosto 2020, poi a seguire la Stagione 2 coprirà il periodo dal 4 agosto 2020 al 13 ottobre 2020. Da ultimo la Stagione 3 avrà luogo dal 13 ottobre 2020 al 12 gennaio 2021. Le Stagioni vengono definite anche Atti: dunque Atto Primo, Atto Secondo ed Atto terzo. A proposito, Valorant arriverà anche su PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch? Gli sviluppatori ci stanno pensando, ma non bisogna dare nulla per scontato.

Per scrupolo di completezza, ecco le date di inizio e di fine delle prime tre stagioni di Valorant in un pratico elenco:

Stagione 1 / Atto Primo: 1 giugno 2020 - 4 agosto 2020

Stagione 2 / Atto Secondo: 4 agosto 2020 - 13 ottobre 2020

Stagione 3 / Atto Terzo: 13 ottobre 2020 - 12 gennaio 2020