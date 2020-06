Death Stranding per PC, i requisiti ufficiali sono abbordabilissimi

505 Games e Kojima Productions hanno reso noti i requisiti di sistema di Death Stranding per PC, che appaiono essere davvero abbordabili. Soprattutto quelli minimi sono alla portata della maggior parte dei PC, ma anche quelli per far andare il gioco a 1080p a 30fps o a 60fps non sono insormontabili.

Da notare la mancanza di requisiti per le risoluzioni superiori, tipo i 1440p o i 4K, comunque selezionabili, che sarebbero stati graditi da una grossa fetta dell'utenza.

Death Stranding - Requisiti Minimi