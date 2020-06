Windows 10, come bloccare app indesiderate, anche su Microsoft Edge

Windows 10 consente agli utenti di controllare praticamente qualsiasi aspetto del sistema operativo, funzionamento delle applicazioni e di Microsoft Edge (il web browser) incluso. Cerchiamo quindi di capire come bloccare le app indesiderate: non tutti sono infatti in grado di farlo agevolmente, e l'aggiornamento di maggio 2020 ha introdotto novità importanti da questo punto di vista.

Dall'aggiornamento di Windows 10 di maggio 2020 in poi, il menù relativo alla sicurezza di Windows è cambiato, diventando più facile ed intuitivo. In generale il controllo da parte dell'utente continua come in passato, ma con nuove possibilità e in generale un'interfaccia più comprensibile e accessibile. Per iniziare la procedura digitate nella barra di ricerca "Sicurezza", quindi selezionate il primo risultato: "Sicurezza di Windows". A questo punto vi ritroverete davanti un nuovo menù: la voce che vi interessa è "Controllo delle app e del browser".

Qui è possibile bloccare le app indesiderate e varie opzioni fastidiose di Microsoft Edge (in questo secondo caso con la funzione SmartScreen). Innanzitutto troverete "Controlla app e file", dove il menù vi avviserà che "Windows Defender SmartScreen consente di proteggere il dispositivo controllando la presenza di app e file non riconosciuti dal Web". Opportuno, dunque, attivare questa opzione: ma volendo potrete bloccarla o disattivarla completamente.

Subito di seguito troverete la voce SmartScreen per Microsoft Edge: "Il filtro Windows Defender SmartScreen consente di proteggere il dispositivo da siti e download dannosi". Anche qui è opportuno selezionare "Avvisa". Terza ed ultima voce è SmartScreen per le app di Microsoft Store, che permette infine di controllare il contenuto web usato dalle app di Microsoft Store.

Semplificando il tutto con un rapido elenco, ecco la procedura per bloccare le app indesiderate di Windows 10 in generale, e di Microsoft Edge in particolare.

Selezionare la barra della ricerca

Digitare "Sicurezza"

Selezionare "Sicurezza di Windows"

Selezionare "Controllo delle app e del browser" sulla destra

Controlla app e file: selezionare Avvisa

SmartScreen per Microsoft Edge: selezionare Avvisa

SmartScreen per le app di Microsoft Store: selezionare Avvisa