Windows 10, bug impedisce di usare le stampanti USB: come risolverlo

Nelle ultime ore gli utenti di Windows 10 hanno riscontrato un nuovo, fastidiosissimo bug: impedisce il corretto funzionamento delle stampanti USB, e nei casi più gravi direttamente il loro utilizzo. Cerchiamo di capire di cosa si tratta, e naturalmente anche di trovare un rimedio per risolverlo.

Tanto per cominciare, Microsoft ha da subito riconosciuto l'esistenza del bug di Windows 10 in questione, spiegando anche quando e come si verifica. "Collegando una stampante USB a Windows 10 (versione 1903 o successiva), quando poi si spegne il PC e si disconnette o spegne la stampante, quest'ultima potrebbe non comparire nell'elenco dei dispositivi disponibili all'avvio successivo". Insomma, la stampante USB non viene rilevata tra avvii successivi, pur con il corretto spegnimento di tutti i dispositivi connessi tra loro.

Ma perché si verifica questo malfunzionamento? Probabilmente, sempre a detta di Microsoft, perché il driver per la stampante USB non richiamala funzione OpenPortEx a causa del "Language Monitor"; oppure perché nel pannello di controllo, la porta della stampante USB in questione non viene visualizzate nell'elenco di "proprietà server di stampa".

Come risolvere il problema? Presto detto: basta collegare la stampante alla porta USB del PC, e solo dopo avviare il personal computer con Windows 10. Un piccolo trucchetto che tuttavia si è rivelato funzionate nella stragrande maggioranza dei tentativi portati a termine dagli utenti.

Va da sé che una correzione (bugfix) ufficiale arriverà presumibilmente già nei prossimi giorni, quando dovrebbe giungere anche a compimento la distribuzione dell'Aggiornamento di maggio 2020.