Yakuza: Like a Dragon, un video di gameplay da 14 minuti dalla Summer of Gaming

Yakuza: Like a Dragon è stato protagonista di un nuovo video di gameplay, della durata di 14 minuti, nel corso della prima giornata della Summer of Gaming di IGN.

Il filmato, catturato dalla versione occidentale del gioco e dunque con l'interfaccia in inglese, illustra in maniera più chiara le meccaniche RPG introdotte per l'occasione dal Ryu Ga Gotoku Studio, che abbiamo sperimentato di persona nel provato di Yakuza: Like a Dragon.

Ichiban Kasuga, il nuovo protagonista che va a sostituire Kazuma Kiryu, si trova a esplorare le strade dello scenario inedito di Yokohama insieme ai suoi amici, ma spesso e volentieri il gruppo rimane coinvolto in furiosi combattimenti.

Come nei classici RPG, per portare a termine vittoriosi questi scontri bisogna selezionare il bersaglio e mettere in campo le nostre mosse migliori, cercando di neutralizzare i nemici più forti prima che ci infliggano danni ingenti.

Fra le peculiarità del gioco, come si vede anche in questo nuovo gameplay, ci sono le influenze "fantasy" che vedono spesso i personaggi armarsi di spade e scudi improvvisati.