Fortnite, Zayt accusa Tfue e altri pro player di barare

Nelle scorse ore le parole di Zayt (Williams Aubin) hanno scosso il mondo di Fortnite Capitolo 2: la personalità in questione ha accusato Tfue e diversi altri colleghi noti di barare all'interno del Battle Royale di Epic Games. Di ricorrere a quello che generalmente viene definito cheating, insomma. Cerchiamo di capire cosa sia avvenuto con più precisione.

Zayt, tanto per cominciare, è un membro degli NRG nonché pro player esperto di Fortnite Capitolo 2. Le sue accuse sono state rivolte contro Tfue, Kero, Unknown, Khanada, BuckerFPS e ZexRow, tutti nomi altrettanto noti quando si parla di Fortnite e di Epic Games. Zayt ha dichiarato che questi suoi colleghi, "presunti" pro player, farebbero uso delle macro per essere avvantaggiati durante le partite; li ha accusati di barare, insomma.

Le macro rappresentano a propria volta l'argomento preferito di vecchie diatribe, al pari di quelle che hanno per oggetto la mira assistita di Fortnite: per farla breve, una macro permette di eseguire con un solo tasto più comandi concatenati tra loro, che normalmente richiederebbero molte più esecuzioni. Volete completare, insomma, la sequenza "scala-muro-pavimento" su Fortnite? La macro vi permette di eseguire il tutto con un solo tasto, invece di tre.

Interrogato dalla stampa e dai suoi fan, Tfue ha preferito non rispondere alla dichiarazione di Zayt, piuttosto grave per le sue possibili implicazioni (barare, truccare e fare uso di cheating sono tutti comportamenti penalizzati con l'esclusione immediata dai tornei); simili accuse, questo va sottolineato, sono state rivolte più volte in passato a questo gruppo di giocatori, ma sempre senza il sostegno di prove concrete. Gli altri "accusati" hanno preso la questione alla leggera, scherzando sull'accaduto e ricordando che, se sembrano così bravi, è solo perché sono semplicemente dei... pro player, appunto.

Zayt si è inventato tutto per avere un po' di notorietà, in un momento in cui il mondo dell'eSport sembrava essersi dimenticato di lui? Tfue e compagnia fanno davvero ricorso alle macro? Senza prove concrete a portata di mano, è arduo pronunciarsi. Ma intanto possiamo ricordarvi che l'attesa Stagione 3 di Fortnite Capitolo 2 debutterà il prossimo 17 giugno 2020.