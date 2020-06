Call of Duty: Black Ops Cold War non sarà all'evento di PS5, secondo un rumor

Call of Duty: Black Ops Cold War non sarà presente all'evento di PS5 che si terrà stasera a partire dalle 22.00, ora italiana: lo sostiene una fonte ritenuta affidabile, che a quanto pare finora non si è sbagliata circa il nuovo sparatutto Activision.

Tutto lasciava supporre che Call of Duty: Black Ops Cold War, in sviluppo presso Treyarch, sarebbe stato rivelato durante la presentazione di PlayStation 5, ma secondo questa fonte Activision avrebbe altre intenzioni.

Sembra infatti che il publisher voglia organizzare un evento indipendente, legato esclusivamente a Call of Duty: Black Ops Cold War, e che tale reveal si terrà la prossima settimana o anche più tardi: per il momento non c'è una data.

Naturalmente è possibile che questa fonte si sbagli e che vedremo il nuovo episodio della serie appunto stasera, a rappresentare più che degnamente il fronte delle terze parti al lavoro sulla nuova console Sony.

Per conferme o smentite, l'appuntamento come detto è fissato alle 22.00, alla fine della lunga maratona di Multiplayer.it per il reveal di PlayStation 5.

Clarification: this is from one of my sources, I am not sure if I can disclose them yet.

ALSO many other people are hearing different from their "insiders" but I have more trust for my source than other insiders. This source hasn't been wrong yet.

Either way, #Season4 is here