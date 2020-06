One Piece, Boa Hancock prende vita nel cosplay di HaneAme

Di cosplay in circolazione (per fortuna) non ce ne sono mai abbastanza: oggi giovedì 11 giugno 2020 torniamo dunque a farvi compagnia con un nuovo appuntamento della nostra rubrica, proponendovi questa volta il costume di un personaggio che non si faceva vedere da un po': Boa Hancock di One Piece.

Sexy Boa Hancock, a voler essere pignoli: la pagina Twitter nota come KutRea, infatti, ha condiviso con i propri fan uno dei più recenti lavori dei cosplayer dedicati alla regina delle amazzoni dell'opera di Eiichiro Oda (manga o anime che sia). Prima che la Flotta dei Sette venisse sciolta, Boa Hancock è stata anche uno dei suoi membri; attualmente è il capitano delle Piratesse Kuja. E infine ora prende vita in questo cosplay.

Non ci sembra che vi siano rimostranze da presentare al cosplay di Boa Hancock in questione, sia dal punto di vista dei dettagli del costume che da quelli dell'interpretazione della cosplayer in questione (si tratta dell'abile HaneAme). Ma come sempre a noi interessa conoscere la vostra opinione: e dunque, dopo aver dato un'occhiata all'immagine qui di seguito riportata, proseguite con un commento in calce all'articolo.

