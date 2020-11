Multiplayer Risponde torna oggi per soddisfare tutte le vostre curiosità, o quasi

È lunedì e come da tradizione torna in diretta su Twitch il Multiplayer Risponde, la rubrica nella quale proviamo a soddisfare tutte le vostre curiosità. Al timone c'è come sempre Vincenzo Lettera e la sua enciclopedica conoscenza di tutti i Tripla A sul mercato. Non chiedetegli nulla di indie e di Star Wars, non saprebbe cosa dire!

L'appuntamento è, come sempre, sul canale di Twitch di Multiplayer.it o, in alternativa, attraverso il player sotto questa news. Come sempre si parlerà di videogiochi a 360° e Vincenzo proverà a rispondere a qualunque genere di domanda vi passi per la mente, quindi tempestatelo di domande.

Potrete chiedergli come va la PS5 redazionale o se la sua è arrivata. O quali giochi ha scaricato dall'Xbox Game Pass. In alternativa sarebbe interessante domandargli se si è commosso al termine di Hyrule Warriors: L'era della Calamità.

Come sempre, però, gli argomenti li decidete voi.

Per interagire con Vincenzo potrete anche usare la chat di Twitch, i commenti qua sotto (sono quelli che saranno sicuramente letti durante la diretta) o il gruppo Telegram ufficiale di Multiplayer.it, dove troverete tanti altri appassionati come voi con cui chiacchierare.

Potrete seguire lo streaming all'interno di questa notizia, nel box dedicato o direttamente sul nostro canale Twitch, utilizzando eventualmente l'app ufficiale su iOS e Android. Registratevi per ricevere le notifiche relative ai nuovi video!